Chandeleur : deux recettes gourmandes pour cuisiner les crêpes autrement

À l’origine, la Chandeleur était une fête chrétienne. Elle fait référence aux "chandelles" et célèbre la fin de l’hiver. La crêpe était un clin d’œil au soleil qui revient. Aujourd’hui, c’est surtout une fête gourmande et Laurent Mariotte nous livre deux façons de cuisiner les crêpes dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Faire des crêpes est d’une simplicité enfantine. La recette ne contient que trois ingrédients et pour se rappeler des proportions, Laurent Mariotte nous livre son moyen mnémotechnique dans "Bonjour ! La Matinale TF1". La règle s’appelle "4,3,2,1" : 4 verres de lait, 3 œufs, deux verres de farine et une pincée de sel.

Le secret d’une crêpe réussie ?

Quand on se met à préparer des crêpes, on n'a qu’une seule envie : que la préparation se termine afin qu’on puisse se jeter dessus. Et s’il y a parfois une étape qui passe à la trappe, c’est le repos de la pâte. Sacrilège, pour Laurent Mariotte. Il faut absolument la laisser reposer au moins une heure. C’est l’une des clés de la réussite. L’autre secret, c’est mettre le paquet sur des ingrédients de qualité : du lait entier, du beurre et des œufs fermiers et de la farine bio. Pour les crêpes, on choisit la T45 ou la T55, conseille Laurent Mariotte.

Comment préparer les crêpes soufflées ?

Il vous faut :

4 crêpes

1 citron vert

2 petits-suisses

2 œufs

70 g de sucre semoule

Préparez un appareil à base de petits suisses. Ajoutez le zeste de citron vert, les jaunes d’œuf et du sucre. Fouettez ensuite des blancs d'œufs pour les monter en neige, avant d'incorporer délicatement l’appareil. On va ensuite déposer cette garniture à l’intérieur des crêpes pliées. On met ensuite au four pendant huit minutes sous le grill. Et le tour est joué !

Comment préparer un gâteau de crêpes ?

Il suffit d’empiler les crêpes les unes sur les autres dans un moule à cake en n’oubliant pas de déposer un film plastique afin de démouler plus facilement. Entre les tranches, on ajoute la garniture de son choix, cela peut être du chocolat ou encore de la marmelade d’orange. On laisse une nuit au réfrigérateur. Le gâteau de crêpes vous attend pour le petit-déjeuner ! Et si vous avez des chutes, n’hésitez pas à les mettre au four pour réaliser des crêpes dentelles.