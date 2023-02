Chandeleur : bonnes et pas chères, les secrets des crêpes bretonnes

Maggie, accompagnée de son amie Annick, montre ensuite la marche à suivre une fois dans sa cuisine. Pour réaliser des crêpes sucrées, il y a besoin de 500 grammes de farine de froment, d’un litre de lait, de 220 grammes de sucre et de 6 œufs. On incorpore d’abord les œufs et le sucre, en les mélangeant bien pour éviter les grumeaux lorsque la farine arrivera. Une fois cette dernière ajoutée, il faut verser le lait, entier de préférence. Il ne reste plus qu’à laisser reposer la pâte, pendant un quart d’heure minimum.

Pour les crêtes salées, il faut 500 grammes de farine de blé noir, 1 litre d’eau, 1 œuf et environ 10 grammes de sel. Là, il ne faut pas rajouter à la farine du lait, mais de l'eau, moins chère et bien meilleure. "La crêpe sera plus pâle, mais elle aura vraiment le goût de sarrasin", assure Maggie. Viennent ensuite l'œuf et le sel. La préparation est un jeu d'enfant, en revanche, pour la cuisson, "il faut un bon tour de main", souligne notre spécialiste en allumant sa billig.

Garnie, la crêpe revient à 2 euros en moyenne. Si les ingrédients ont beaucoup augmenté ces derniers temps, la crêpe reste bon marché et s'adapte à tous les goûts.