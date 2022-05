Chef en liberté : le plus japonais des Français

Aujourd’hui, Sedrik Allani a son propre restaurant, situé en plein cœur de Paris. À l’âge de six ans, il découvre la gastronomie japonaise, et décide qu’il en fera son métier. Pour puiser son inspiration, il se rend, quatre fois par an, au Japon. Ce rituel est interrompu par la crise sanitaire. Pour compenser ce manque, chaque dimanche, il s’adonne à une marche sportive dans la forêt de Fontainebleau.