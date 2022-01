Citron vert, le zeste de la Martinique

La culture du citron vert nécessite un entretien quotidien et une grande patience. En effet, avant de le récolter, il faut attendre trois ans. Destiné en priorité au marché local, le citron vert utilisé à toutes les sauces est le préféré des Martiniquais. La variété la plus demandée et la plus cultivée est la lime de Tahiti, l'une des plus juteuses pour ce pépiniériste. Plus rare et très cher, le citron caviar, apprécié pour sa douceur, et le citron combava reconnaissable par son parfum atypique.