Canicule : mettez de la fraîcheur dans vos assiettes

Au marché, il faut savoir faire des choix parfois difficiles : sentir, toucher, et surtout choisir le bon melon pour déjeuner. "On n’aime pas quand c’est trop mûr (…) Pour l’entrée, on va le couper en petits morceaux et voilà. On se désaltère au maximum", confie un client du marché d'Hendaye (Pyrénées-Atlantique).