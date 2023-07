VIDÉO - Le cornichon français fait son grand retour

Savez-vous d'où viennent les cornichons que vous consommez ? Pour information : 80% sont cultivés en Inde et 18% en Europe de l'Est. Le cornichon français a donc une place à reconquérir. Un défi auquel participe un agriculteur du Loir-et-Cher. Pour compléter la saison des fraises, Stéphane Hermelin cultive trois hectares de cornichons. La récolte se fait à la main, avec une vingtaine de saisonniers. Les cultiver en Inde coûte pourtant six fois moins cher.