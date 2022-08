Confiture, rien ne vaut les recettes de grand-mère

Dans le Comminges au pied des Pyrénées, on appelle ça un goûter gourmand. Et pourtant c'est simple, quelques tranches de pain de campagne et un peu de confiture maison. Chez les Lafforgue, la cueillette se fait en famille. Ça commence par la figue. Les melons aussi sont prêts, très sucrés et bien mûrs, mais encore fermes.