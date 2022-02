VIDÉO - Consommation : comment expliquer la hausse des prix de l’huile ?

Conséquence directe, cette augmentation se répercute sur plusieurs produits de grande consommation. "Les prix des denrées alimentaires mondiaux ont augmenté en janvier, en grande partie en raison de contraintes liées à l’offre", atteignant des niveaux records, souligne l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans un rapport en date du jeudi 3 février. "Le soja et la palme ont connu une flambée sans précédent et ont atteint des records historiques. Depuis 18 mois, la matière première est passée de 800 à 1600 USD/tonne. Le prix de l'huile de table a augmenté dans la même proportion sur la même période", a précisé l'un des acteurs du marché, contacté par Médias24.

Dans l'Oise, les fabricants de chips n'ont jamais payé aussi cher leur huile de tournesol. "Pour les 1 000 litres, le prix est passé de 1100 euros à 1800 euros en un an. Ça fait 60%", se désole Julie Gérard, co-fondatrice de So chips. Sa firme est donc obligée de répercuter la hausse sur le prix des paquets vendus à leurs clients (20 centimes de plus). "Il y a aussi la logistique, le transport, le carton, le plastique. Tout cela fait qu'il faut modifier, à un moment ou à un autre, le prix de notre sachet", se justifie-t-elle, fataliste.