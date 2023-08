VIDÉO - Coupe du monde de rugby : les bonnes tablées de l'Ovalie

Cela fait un mois et demi que ces amis attendaient ce moment. Juste avant le repas, il y a eu le rugby, le jeu, mais la reprise la plus attendue, c'était bien celle-là. Au menu, entrecôtes et un bel os à moelle. On n'oublie pas les légumes, le seul aliment consommé ici avec modération. Pour ces joueurs de la région toulousaine, le lien rugby-gastronomie est vital.