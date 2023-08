VIDÉO - Cuisine : découvrez le "Petit Marseillais", le poivron provençal

À quelques kilomètres de Marseille (Bouches-du-Rhône), la star des champs est prête pour la récolte. S'il partage un air de famille avec son cousin, le Petit Marseillais n'a pas grand-chose à avoir avec le poivron carré. Plus petit, plus allongé, il est aussi plus sucré... et pimenté. Sa culture est exigeante, mais il n’est pas question de délaisser ce morceau de patrimoine provençal, comme nous l'explique un jeune agriculteur près d'Aubagne, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.