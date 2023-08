Bonne et pas chère : la tomate dans tous ses états

En cuisine, Alexia commence à préparer sa pâte et la passe ensuite au four. On rôtit les tomates pour qu’elles confisent et aient un côté plus sucré. La pâte est ensuite garnie avec une crème obtenue grâce à des aubergines mixées.

Quant au gaspacho, une soupe froide tout droit venu d’Andalousie, on y met 80% de tomates, un peu de concombre, un petit poivron vert ou rouge. Chacun peut l’assaisonner selon ses goûts.