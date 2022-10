Dans le Lauragais, la recette du succès

Emma et Antoine font un duo inséparable. Elle s'occupe du service et des desserts pendant que lui prépare les plats salés. Âgé de 24 ans et 28 ans, ce jeune couple est à la tête d'un restaurant gastronomique dans le Tarn. Tous deux ont appris en famille. Leur cuisine, c'était celle de la grand-mère d'Antoine. Elle tenait une table d'hôte. Le jeune chef se rappelle de ses plats simples et gourmands.