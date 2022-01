De la cantine au restaurant, l'origine de toutes les viandes affichée

Dans ce restaurant de Caen en Normandie ce jeudi à midi, faux-filet, canette ou encore jarret de veau sont au menu. La viande est 100% française. Et ça réjouit les clients. Mais alors, manger français coûte-t-il plus cher ? Ici, les plats vont de 13 à 16 euros. Et ça coûte beaucoup plus cher que dans la plupart des brasseries au menu du jour à 10 euros mais dans lesquelles la viande est étrangère. Pour le patron, le choix est assumé. "On privilégie la qualité, en réduisant un petit peu nos marges", confie Frédéric Thomas, directeur du restaurant "Le Pavillon" à Caen dans le Calvados au micro du 20H de TF1.