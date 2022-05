Des envies d’été dans nos assiettes ?

Un soleil qui brille de mille feux et des étals de toutes les couleurs qui donnent des envies d'été dans l'assiette. "Des fraises, de la salade, des légumes et fruits de saison", "Ça fait un peu de bien de pouvoir se mettre au soleil, être dans son jardin. Un vrai régal et un vrai bain de jouvence ce soleil", témoignent des passantes. En plus des fraises, les endives et les asperges sont les autres produits stars du marché, mais en salade désormais. "En velouté ou en omelette, il y a plein de recettes possibles", explique un commerçant.