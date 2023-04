VIDÉO - En perte de popularité, le camembert se cherche de nouveaux adeptes

Le Camembert est aujourd’hui en crise. Ses ventes sont en baisse de 10 %, et en coulisses, les fabricants se livrent une guerre sans merci pour obtenir la fameuse appellation d'origine protégée : "Camembert de Normandie". Pour ce faire, au moins 50 % des vaches de Patrick Mercier, l’un des derniers à fabriquer le camembert dans les règles de l’art, doivent être de race normande, et doivent pâturer au moins six mois dans l’année. C'est ce que nous explique ce professionnel dans le reportage de TF1 en tête de cet article.