Existe-t-il des aides si je me chauffe au bois ? Le 20H vous répond

Je viens de signer un contrat d’apprentissage, mais je vais avoir besoin de passer le permis pour aller travailler. Existe-t-il des aides ?

Oui si vous êtes majeur ! "Depuis le 1er janvier 2019, les apprentis majeurs peuvent bénéficier d’une aide d’Etat pour financer leur permis de conduire" peut-on lire sur le site du Ministère du Travail.

Vous avez droit à 500 euros, quel que soit le prix du permis et quelle que soit votre formation.

Comment obtenir cette aide ? Vous devez déposer un dossier auprès de votre centre de formation d’apprentis et non auprès de votre employeur. "Le CFA instruit la demande déposée par l’apprenti. Lorsqu’elle est recevable, le CFA l’atteste sur le formulaire et verse l’aide à l’apprenti ou à l’école de conduite" peut-on lire sur la plateforme dédiée à l’apprentissage.