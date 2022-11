Épices : des piments et du safran 100% Made in France

Il produit six tonnes de piment par an, en plus d'autres cultures. L'avantage, ce petit fruit rouge résiste au réchauffement climatique et lui assure au moins 15% de son chiffre d'affaires. "C'est important d'essayer de s'adapter. Peut-être qu'on a pris un train d'avance avec le piment parce que là, on est bon pour tenir quelques degrés de plus. C'est une culture qui est faite pour le soleil effectivement. Il y a du soleil en Provence", confirme-t-il. En Provence, justement, ils sont désormais huit agriculteurs à en cultiver. "On aimerait bien que le piment Sucette de Provence puisse être un jour reconnu au plan national et peut-être, qui sait, avoir une IGP, lui aussi, comme le piment d'Espelette", lance Jean-François Benoit, coordinateur du groupement de producteurs bio de Solebio Sud-Est.