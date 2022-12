"Exceptionnel, il mérite le nom de cadeau" : le citron de Menton, parfait pour les fêtes

Le citron de Menton est un fruit gorgé de soleil. La récolte vient tout juste de débuter dans ces terrains à flanc de colline. Ici, l'agrume s'épanouit dans un environnement très favorable. "On est encerclé par les montagnes et en effet ce bassin génère un micro-climat avec la proximité de la mer et nous protège du froid et du Mistral", explique Fabrice Puech, producteur de citrons IGP à la Ferme des citrons.

Premier geste de sécateur, le geste ne s'improvise pas. Il ne se cueille qu'à la main. Selon le professionnel, "sa particularité ", c'est son goût "très sucré et très peu acide". L'agrume est si tendre et si doux que certains le dégustent à peine cueilli de l'arbre. "On peut croquer dedans, pas comme dans une pomme, cela reste un citron mais on ne fait pas la grimace en le mangeant", souligne-t-il. Et dès qu'il est récolté, le voilà déjà sur les étals.