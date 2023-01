Fierté de la Réunion, le Bourbon pointu est un arabica d'exception... à 25 euros la tasse

C'est un café d'exception, un or noir aux arômes du bout du monde, cultivé au cœur de l'océan Indien. Des visiteurs sont venus de Métropole, pour découvrir ce café d'excellence, du Bourbon pointu réunionnais. Car s'il est l'un des meilleurs cafés du monde, ce grand cru français est aussi l'un des plus onéreux. Le kilo s’élève à 500 euros, soit 17 fois plus cher qu'un café ordinaire.