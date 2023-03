VIDÉO - Fraises : il faut sauver nos producteurs

Baignées par le soleil de Provence et balayées par le mistral, les fraises de Carpentras arrivent à maturité. Dans une exploitation, l'espagnol est la langue partagée par tous les cueilleurs. Mais les fruits sont français et ce sont ceux de notre voisin européen qui inquiète particulièrement Virginie Fraysse, productrice. "Il y a un emballage qui nous coûte de plus en plus cher, de la main-d'œuvre qui nous coûte beaucoup plus cher que chez nos voisins espagnols", explique-t-elle. "On ne peut plus nous demander d'essayer de nous rapprocher d'un produit qui n'est clairement pas le même."