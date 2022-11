Fromages, légumes... AOP assouplies à cause de la sécheresse

Nous avons posé la question à un producteur de Munster. "On va en perdre parce que, en achetant du fourrage de l'extérieur, hors zone, ce goût du fourrage que nos animaux vont manger, et bien derrière, le produit va se ressortir. Et une AOC, c'est bel et bien un cadre autour d'un produit. Et ce cadre-là s'appelle le territoire", répond Florent Campello.