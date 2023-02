VIDÉO - Marc et Élise Veyrat, chefs de père en fille

Nous sommes à Manigod, au cœur du massif des Aravis. Dans ce garde-manger, ils viennent chercher du lichen, de la mousse mais aussi la recette du jour. Quatre mains pour ramasser, quatre mains pour cuisiner. Élise a 25 ans et ne cesse d'apprendre aux côtés de son père. Elle a repris l'établissement de ce dernier, il y a quelques semaines, après des études en hôtellerie-restauration. Un projet vertigineux et ambitieux. "On ressent tous une forme de pression en passant après une icône de la gastronomie comme ça. Ça serait mentir que de dire que c'est facile. On donne le meilleur de nous-même, on a une super équipe", nous confie Élise.

Un tournant générationnel, mais Marc Veyrat reste un guide. Il transmet ses bonnes adresses, là où trouver le meilleur Reblochon.