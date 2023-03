VIDÉO - Le 13H à table : bon et pas cher, l’œuf mayonnaise

Derrière tout œuf mayo réussi, il y a d’abord une poule. Et si François Lemauviel, champion régional de la recette, vient chez son ami parce qu’il sait qu’ici, elles sont chouchoutées. Une fois le produit de qualité trouvé, il nous faut les astuces de chef.

D’abord, cuire les œufs pendant 8 minutes et 40 secondes dans une casserole d'eau et un filet de vinaigre blanc. Puis pendant la cuisson, on passe à la mayonnaise en mélangeant tous les ingrédients. Il faut quand même attendre le moment clé pour l’ajout de l’huile. Le temps de la cuisson est terminé, il n’y a plus qu’à sortir les œufs et les refroidir. Il faut se faire plaisir sur les associations et sur le dressage. Une assiette gourmande et bon marché qui fera saliver vos invités.