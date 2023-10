VIDÉO - Grenade : le succès d'un fruit made in France

Jus, produits d'hygiène, compléments alimentaires, vinaigres ou encore confiture, la grenade s'affiche partout. Un fruit au goût d'ailleurs et pourtant cultivé au cœur du Vaucluse, plus précisément, au pied du Mont Ventoux. "Wonderful" ou Merveilleux, car cette variété n'aurait presque que des qualités, à commencer par son adaptabilité face aux réchauffements climatiques. Autre avantage, dans la région, le grenadier ne connaît pas de prédateur et demande donc très peu de soins. Quant à sa saveur, parole de producteur depuis quatre générations, elle est indétrônable.