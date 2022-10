Halles gourmandes : à la conquête des centres-villes

Des temples dédiés aux produits de terroirs, qui ravivent la nostalgie et fleurissent un peu partout en France. Les Halles gourmandes, on y vient pour faire ses courses. Mais aussi pour prendre un verre et manger sur place. Bordeaux, Saint-Étienne, Toulon, Limoges, elles redeviennent tendances et attirent de nouveaux publics.