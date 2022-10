Huile d'olive française : un produit rare cette année

Dans le moulin, chaque olive compte. Il n'y a pas beaucoup de quantité, mais la qualité est au rendez-vous. Jean-Benoît Hugues, directeur de Moulin Castelas, transformateur, espère donc remplir plus de bouteilles que prévu. Les producteurs s'attendent à une pénurie. Et l'huile d'olive de table française va devenir plus chère cette année 2022.