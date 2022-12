Huîtres : des années de travail à un rythme effréné

La plus commune, c'est l'huître numéro trois. C'est le fruit de trois années de travail. Mais quelle que soit leur taille, les clients en raffolent. Comptez entre six et 20 euros la douzaine. Mais il existe des astuces pour satisfaire le porte-monnaie. Chaque année dans le pays, plus de 60 000 tonnes d'huîtres sont consommées entre Noël et le Jour de l'an.