Jambon, tarama, abricots secs… Connaissez-vous la vraie couleur des aliments ?

Pour contrer la tendance, la réglementation a déjà commencé à faire la guerre à certains de ces additifs. Une proposition de loi vient d'être adoptée à l'unanimité mercredi à l'Assemblée, prévoyant l'interdiction de la production et de la commercialisation de charcuterie contenant du nitrite. Le texte fait suite à un rapport parlementaire présenté il y a un an, qui recommandait de mettre fin d'ici à 2025 à ces additifs controversés, qui confèrent au jambon sa couleur rose et qui permettent d'allonger sa durée de conservation. Il suit ainsi la voie du dioxyde de titane, qui a déjà été interdit.

Ce colorant E171 a en effet été banni des assiettes en France en janvier 2020 et de l'Union Européenne dès ce début d'année à cause de risques sur l'ADN. Il était utilisé pour blanchir et faire briller confiseries, pâtisseries, soupes et plats cuisinés.