VIDÉO - Jardinage : en février, c'est l'heure des poireaux !

C'est le bon moment pour semer ses poireaux d'été dans la serre. À la mi-février, on commence les premiers semis. Une fois qu'on a semé nos petites graines de poireau, on recouvre légèrement de terre à semis et puis on arrose délicatement. C'est la toute première étape. La deuxième étape de la culture, c'est à partir du mois de mai. On récupère les légumes, puis on ébarbe les racines avant de couper la queue. Il ne restera plus qu'à les replanter en pleine terre.