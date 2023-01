VIDÉO - Pizza : immersion à Naples, où tout a commencé

Le terme "pizzaiolo" désignait alors un personnage installé derrière un tréteau. Il vendait en pleine rue les petits pains qui sortaient du four. Les premières pizzerias où l'on pouvait s'attabler datent du début du XIXème siècle. Parmi les adresses existantes depuis 200 ans, le Via Tribunali s'est agrandi et attire chaque jour une petite foule. "Je viens d'Alsace, et franchement, les pizzas napolitaines, ce sont les meilleures", nous lance un homme. Le chef actuel est une célébrité nationale, Gino Sorbillo. Il nous explique tenir ses recettes de sa tante.