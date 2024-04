Quatre à table spécial épices : en cuisine avec Mathilde Roellinger

Cette semaine, notre "Quatre à table" va vous ouvrir des horizons lointains. Carte blanche à Mathilde Roellinger, fille du chef étoilé Olivier Roellinger. Avec toujours les mêmes contraintes : un menu pour quatre, à moins de 30 euros.

À Cancale (Ille-et-Vilaine), Mathilde Roellinger est une spécialiste des épices. Son père, célèbre chef étoilé, l'a initiée dès son plus jeune âge. Premier arrêt chez le primeur : trois pommes de terre, deux oignons, une pomme, trois navets, du beurre, des œufs et une tête d'ail. Puis, direction le port malouin pour chercher des praires. Un petit tour au jardin familial pour cueillir quelques herbes fraîches. Et pour finir, la quête des fameuses épices dans une boutique haut en couleur.

Du café, de la cannelle et du poivre

Au fourneau, priorité au dessert ! Une crème café aux épices avec un mélange soutenu par la cannelle. Après avoir fait du café, mis le sucre blanc avec les jaunes et de la crème, Mathilde ajoute son mélange d'épices, et hop, sur le feu. Après avoir incorporé dans le café les blancs battus en neige, arrive l'heure de remplir les coupes en les saupoudrant d'une pincée d'épices.

Dans la sauce à base d'oignons et d'ail, on ajoute la pomme pour ses notes acidulées. Une fois les légumes coupés et revenus au four, on les plonge dans la sauce mixée. Touche finale : le fameux poivre neelamundi. Pour l'entrée, les praires, recouvertes d'une croûte d'épices associées à de la moutarde et réunies avec du paprika.