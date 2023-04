VIDÉO - Fajitas, Tikka Masala, sauce soja... Le succès des produits du monde au supermarché

Parmi les produits les plus vendus, il y a les fajitas. Le tex-mex est de plus en plus populaire, mais aussi les nouilles asiatiques. Et l’incontournable des cuisines en ce moment, c’est la sauce soja. Un succès qui se reflète dans les ventes. Dans ce magasin, +12% de chiffre d’affaires en un an rien que pour le rayon dédié.