L’araignée de mer : quel régal !

Cette saison fait aussi le bonheur des pêcheurs plaisanciers. Tous les deux jours, Hubert Doniol va chercher son déjeuner directement en mer. D'un seul coup d'œil, il sait distinguer un mal d'une femelle, car c'est assez simple. "Les pattes sont plus grosses et plus faciles à manger", explique-t-il. Et avant de rentrer, il prélève un peu d'eau de mer pour cuire les araignées.