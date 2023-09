VIDÉO - La faim des haricots !

Le haricot est une plante annuelle qu’on sème tous les ans, à la mi-mai. Elle n’a pas besoin d’un sol très riche. Par contre, elle craint une chose, l’humidité. Et cette année au Morbihan, la pluie n’a pas vraiment manqué. Alors, certaines plantes n’ont pas résisté. Pour changer du cassoulet, aujourd’hui, on va se préparer une salade grecque au haricot tarbais. Une fois cuit, mélangez les haricots à des oignons, concombres, de la feta, des tomates cerise, une petite vinaigrette à base de jus de citron et d’huile d’olive et des fleurs comestibles du jardin pour un plat tout en couleurs.