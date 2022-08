La figue : le délice sucré de l'été

Avec sa peau de velours et son goût délicieusement sucré, la figue est l'un des trésors de l'été. La récole a débuté il y a quelques jours dans une exploitation familiale où tout est fait à la main. Après la cueillette, elles sont vite triées et conditionnées pour garder toute leur fraîcheur. Dans la même journée, elles sont commercialisées. Sur un étal, le fruit est vendu 5,80 euros le kilo. On en fait souvent qu'une bouchée.