La frite est-elle belge ou française ? Cet historien a enfin la réponse

À la recherche d'indice, une équipe de TF1 les a observées sous toutes les coutures. Même couleur, même forme et même saveur, pas le moindre détail pour distinguer la frite belge de la française, et de mettre fin un conflit qui dure trop longtemps. Quelle nation l'a inventée ?

Dans l'impasse, il n'y a plus qu'une solution. Vous posez la question d'abord en Belgique. "On m'a toujours dit, la frite est belge" ; "On n'a jamais trouvé une frite comme ça en France", répondent les Belges. Traversons la frontière pour savoir ce qu'en pensent nos compatriotes. "Normalement, ça doit être Belgique. La Belgique, à ce qu'on dit", "je suppose la Belgique", disent-ils. Il faudrait s'avouer vaincu.