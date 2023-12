La grande bouffe : le succès des buffets à volonté

DOCUMENT – Dans certains restaurants de buffets à volonté, les clients peuvent se servir tant qu’ils le souhaitent sans payer plus. La formule a du succès en ces temps de crise. Comment les clients et les restaurateurs y trouvent-ils leur compte ?

Dans un restaurant à Franconville, dans le Val-d'Oise, pour 25 euros par adulte et 15 euros par enfant, les clients peuvent se resservir autant de fois qu’ils le veulent et faire tous les mélanges possibles. On y trouve au total 300 plats différents, dont 70% asiatiques et 30% européens. Dans une ambiance censée évoquer les fonds marins, le restaurant réalise jusqu’à 1 000 couverts le samedi. C'est l’un des plus grands buffets à volonté d’Île-de-France.

On en compte plusieurs milliers dans tout l’Hexagone. Les restaurants ont la cote en ces temps d’inflation grâce à une promesse “manger plus sans payer plus. Alors quelles sont leurs recettes pour être rentable et avec quelles qualités dans l’assiette ? Le premier secret est de donner un sentiment d’abondance puis en mettre plein la vue avant même que le client ne commence à manger. Environ 50% des aliments sont surgelés. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les consommateurs ne se resservent pas tant que ça. La sensation de satiété arrive au bout de 20 minutes.

Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.