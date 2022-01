La Guadeloupe, le paradis de l’ananas

Au cœur de la Guadeloupe, nichées au pied des montagnes, des étendues de feuillage vert. Dans ce champ, Steve Salim cultive les ananas avec passion. "Quand on voit un ananas comme ça, on est heureux. Le travail d'un an et demi, il est là !", expose-t-il fièrement. C'est un fruit qui a besoin de temps et de chaleur. Sa particularité : ce sont les toutes petites fleurs violettes