La moutarde redevient française

Ce fabricant installé en périphérie de Dijon en produit pour plusieurs marques de distributeurs. La recette se compose de quatre ingrédients : des graines de moutarde, de l'eau, du sel et du vinaigre. Et ce sont les graines qui posent problème. Les stocks sont au plus bas. Il faut dire que cette matière première est en grande partie importée d'un seul pays qui est le Canada. Ce dernier a connu l'an dernier un important épisode de sécheresse. Par conséquent, les graines s'achètent quatre à six fois plus chères.