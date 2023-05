VIDÉO - La recette inratable du cordon bleu

La recette d'Anton Dmitriev est le fruit de son imagination. S'il n'en a pas fait son métier, ce passionné s'essaie régulièrement à de nouvelles associations de produits locaux dont il raffole. Une tranche de jambon coupée en deux et un bâtonnet de fromage pas trop grand. Le roulage est l'opération qu'il ne faut pas rater. Pour s'en assurer, il faut rouler dans un papier film. Après la farine, l'œuf et la chapelure, il ne reste plus qu'à le panner dans une huile à 160 °C.