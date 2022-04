La revanche du poireau !

Un à un, ils récoltent à la main les poireaux toujours plus nombreux. Ces légumes viendront garnir les rayons bio des magasins situés près de chez eux dans la Manche. Dans cette exploitation au cœur de la baie du Mont-Saint-Michel, on a dû s'adapter à la demande, en agrandissant les surfaces de culture ces deux dernières années. "Avant, la saison traditionnelle du poireau étant l'hiver, mais même en plein été, des demandes sont de plus en plus importantes", témoigne Maurice Martinache, maraîcher à Céaux (Manche). Pour lui, la récolte est de quinze tonnes cette année, contre neuf tonnes en 2019.