La terre, ingrédient star de ce chef cuisinier

Entre ses mains, la mousse va devenir un bouillon. C'est l'un de ses secrets : transformer le simple en complexe. Il l'accompagne avec le cynorhodon, plus communément appelé poil à gratter. Les produits de la terre sont sa passion. Et pour mieux les découvrir régulièrement, il va chez ses fournisseurs. Ce jour-là, il visite la ferme boulangerie d'Auvilliers (Seine-Maritime). Le but est d'échanger pour comprendre et apprendre. En effet, il utilise certaines techniques dans sa cuisine.

Parmi ses sources d'inspiration figure Gérard. Ce jardinier devenu maraîcher partage avec lui ses connaissances. En somme, Romain Meder joue avec les quatre saisons pour nous emporter très loin dans la cuisine végétale haut de gamme.