La truffe, diamant noir du village d'Aups

Et elle rapporte gros à Aups (Var). "On a énormément de gens qui travaillent autour de cette truffe, des producteurs, des restaurateurs, des hôteliers qui accueillent des touristes, la Maison de la truffe et son musée", explique Christine Lovino, chargée du développement touristique de la Maison de la truffe à Aups. Chaque semaine, le plus grand marché d'Europe destiné aux particuliers et amateurs de ce produit fait vivre l'ensemble des commerçants.