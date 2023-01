La truffe, une histoire de terroir, de famille, et de saison !

Tanguy n'a que 27 ans et près de dix ans de passion pour les truffes, transmise notamment par le père de sa compagne. L'histoire de famille est perpétuée comme un savoir-faire gourmand. C'est un art de choisir et de trier les truffes pour en sortir les plus belles. Philippe a transmis la recette de la brouillade aux truffes à son beau-fils.