VIDÉO - Lac Léman : la perche, poisson star de l'été

Avec le réchauffement des eaux, les perches sont de plus en plus nombreuses dans le lac, comme l'explique le pêcheur dans le reportage en tête de cet article. L'été, elles se rapprochent des rives et sont plus faciles à attraper. Une fois au port, une journée de travail attend les pêcheurs. Aucune machine pour les aider, ils découpent les filets de perche à la main.