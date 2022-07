Le 13H à table : barbecue avec le champion de France

Pour l'assaisonnement, place à la finesse. Au bain d'huile, préférez un doux massage. "En frottant, je sens tout de suite que la marinade adhère à la viande. Donc, là, c'est un bijou", nous affirme-t-il. Pour les bijoux, il y a des règles d'or. Il faut prendre le temps, la cuisson doit être lente et à 120 degrés. Pour une précision chirurgicale, armez-vous d'une sonde. Pendant ce temps, on prend soin des autres ingrédients qui font le succès du barbecue, une bande de copains et un soleil couchant.