Le 13H à table : le jambon de porc noir de Bigorre

Conseils de dégustation : "c'est comme un bon vin, ça doit se consommer à température, on découpe en pétale de trois quatre centimètres de longueur assez fine pour qu'il y ait à la fois un petit peu de mâche, mais que ça ne soit pas trop épais et que ça reste fondant". Pour la compagnie, un bon pain, quelques fruits et melons, c'est simple, c'est bon.