VIDÉO - Le 13H à table : savoureux et économique, succombez au pot-au-feu

Quand on mange un pot-au-feu, on se fait plaisir deux fois. D’abord avec un bouillon savoureux, puis avec le plat qui l’est tout autant. Pour être sûr de le réussir, il faut de beaux morceaux de viande de bœuf et trois kilos de légumes divers. Le tout pour moins de cinq euros par personne. La recette exige cinq viandes différentes. Mais si l’on veut le rendre plus économique, on peut se dispenser des morceaux les plus chers.