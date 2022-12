Le 13h fête Noël : la bûche à la châtaigne de Corse

En Corse, la bûche de Noël est préparée à base de farine de châtaigne et de brocciu. Dans la famille Morellini, Delphine la réalise en suivant la recette de sa grand-mère et de son père Paul. Il faut donc des œufs, du brocciu, du sucre, de la farine de châtaigne, des citrons et de l'eau-de-vie. Pour compléter la recette, on peut ajouter un verre d'huile et du sucre glace.