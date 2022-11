Le 13H fête Noël : le pigeon de Racan du Centre-Val de Loire

Élevés en Touraine, ces pigeonneaux sont réputés pour la finesse de leur chair. Il faut compter huit euros la pièce et rien ne se perd. Maryline se sert des carcasses pour faire son jus. Il reste alors un concentré de saveurs. Pour rendre le jus encore plus exceptionnel, voici l'astuce de notre cuisinière : ajouter environ 50g de beurre. Pour l'accompagnement, deux légumes de saison : du chou romanesco et une mousseline de panais.